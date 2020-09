Caso Suarez, la Juventus segue l'inchiesta ma non diramerà un comunicato

Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Juventus, pur seguendo l'inchiesta della Procura di Perugia a proposito dell'esame di Luis Suarez non diramerà nessun comunicato. Il club bianconero non è indagato e visto che il calciatore uruguaiano non è di proprietà della società di Agnelli, la Juve non ha tesserati coinvolti e dunque non ha bisogno di commentare la propria posizione in merito alla vicenda.