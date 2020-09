Caso Suarez, nelle intercettazioni spunta il nome di Paratici: citato in modo generico

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra le intercettazioni passate al vaglio dalla Procura di Perugia nel caso dell'esame "farsa" di Luis Suarez sarebbe spuntato anche il nome del top manager sportivo juventino Fabio Paratici. Il dirigente sarebbe comunque citato in modo generico, tanto che i pm per il momento non hanno attribuito valore a questa conversazione e non hanno deciso di aprire un filo diretto che porti a una responsabilità da parte del club.