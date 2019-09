© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tiene banco l'inchiesta della Procura di Torino sui gruppi organizzati della tifoseria della Juventus, che ha portato oggi a 12 arresti. Chi sono i soggetti interessati? Come spiegato dagli inquirenti (anche grazie alla grafica che trovate in basso), fanno riferimento a cinque gruppi della tifoseria bianconera: in particolare il gruppo Tradizione-Antichi valori, il Nucleo 1985, i Drughi, i Viking e Quelli... di via Filadelfia. In tutti i casi si tratta di figure apicali: Umberto Toia, leader Antichi Valori, più i suoi colonnelli Massimo Toia e Corrado Vitale; il leader del Nucleo Vivere Ultras, Christian Fasoli; il capo dei Drughi, Geraldo Mocciola, i suoi colonnelli, Salvatore Cava, Sergio Genre e Domenico Scarano, il lanciacori Fabio Trincchero; il leader dei Viking, Fabio Trinchero e il colonnello Roberto Drago; il leader di Quelli... di via Filadelfia, Giuseppe Franzo.