Antonio Cassano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport soffermandosi anche su Sarri e la Juventus: "Sarri ha fatto buone cose negli ultimi 3-4 anni ma è un tecnico che ha allenato in B e C, è un allenatore normale. La Juve ha 10 punti in più grazie a Dybala e Higuain, che Sarri e Paratici stavano mandando via. Se li avessero mandati via, sarebbero distanti dall’Inter. Sarri deve saper gestire la Juve: lì non vogliono giocare bene, vogliono vincere. E’ obbligato a vincere, non so se ci riuscirà, in Champions ci sono 5-6 squadre più forti, io la vedo dura. Vedremo col passare del tempo, ho tanti dubbi".