Cavani al posto Sanchez: per i lettori di TMW, il Matador è l'uomo giusto per l'Inter 20/21

Edinson Cavani per sostituire Alexis Sanchez. Per il 60% dei lettori di TMW che hanno preso parte all'ultimo sondaggio, il Matador è l'uomo giusto per sostituire Alexis Sanchez, attaccante cileno che non verrà riscattato al termine di questa stagione. Di seguito il risultato definitivo del sondaggio.

Si, il Matador è l'uomo giusto per rinforzare l'attacco 60,56%

No, a 33 anni è giù sul viale del tramonto 20,5%

Era meglio Dries Mertens 18,94%

