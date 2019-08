Cavani all'Inter, ma di Miami. In MLS dal 2020, in Uruguay sono sicuri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da Fox Deportes Edinson Cavani sarà il primo grande acquisto dell'Inter di Miami. La nuova franchigia di MLS, che vedrà nel 2020 la sua stagione d'esordio, è pronta ad assicurarsi l'uruguayano, il cui contratto col Paris Saint-Germain scade a giugno 2020. L'uruguayano pertanto giocherebbe con il PSG fino a dicembre per poi iniziare da gennaio la nuova avventura in Florida. Ricordiamo che il nuovo club ha fra i proprietari David Beckham. L'attaccante, 32 anni, nelle scorse settimane è stato accostato all'Inter di Antonio Conte come alternativa a Romelu Lukaku.