Ceferin contro Infantino-Perez: "Piano folle sulla Superlega"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ho letto di questo piano folle". Così Aleksander Ceferin, presidente dell'UEFA, ha commentato le indiscrezioni su un asse tra Florentino Perez e Gianni Infantino per approdare alla Superlega europea . Il numero uno del calcio europeo, riporta sempre il New York Times, ha usato toni abbastanza duri: "Se le indiscrezioni fossero vere, si tratterebbe di un progetto proveniente da un singolo presidente, che non è neanche proprietario del suo club, e da un amministratore isolato. Mi viene difficile pensare a un piano più egoista. Rovinerebbe il mondo del calcio, per i giocatori, per i tifosi e per chiunque ami questo sport".