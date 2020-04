Cellino e il no alla diretta IG Balotelli-SIffredi: "Questo ragazzo mi mette in imbarazzo"

Non ha parlato solo del momento del calcio italiano Massimo Cellino, presidente del Brescia, ai microfoni di Radio Sportiva. Fra i temi toccati dal numero uno delle rondinelle (Clicca qui per l'integrale!) anche quello legato al no che il club lombardo ha imposto a Mario Balotelli per una diretta Instagram con l’attore Rocco Siffredi: “Questo ragazzo mi mette in imbarazzo, sono martellato da gente che si lamenta e mi mette alla berlina. Il fatto di averlo fatto tornare a casa sua l'ha sovraesposto, si nomina Balotelli solo per quello che fa fuori dal campo e non in campo e questo mi imbarazza”.