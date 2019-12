Cellino ha proposto il rinnovo a Corini: "Una sorpresa anche per me..."

Non solo il ritorno in sella. A sorpresa, il presidente del Brescia Massimo Cellino ha proposto a Eugenio Corini anche il rinnovo del contratto. Una decisione presa in contemporanea a quella che ha riportato il 'Genio' alla guida delle rondinelle dopo l'esonero di Fabio Grosso. "È stata una sorpresa assoluta, io ero rientrato con la grande voglia di rientrare per salvare il Brescia. Mi ha chiamato il presidente e mi ha parlato di rinnovo, andrò volentieri a discuterne con lui. È un attestato di stima, capisco e apprezzo quello che ha detto".

