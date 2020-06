Cellino: "Il virus mi ha tolto gusto e olfatto. Ripresa? Ho capito che bisognava ricominciare"

Il presidente del Brescia Massimo Cellino nei giorni scorsi ha dovuto lottare col Coronavirus. Una battaglia fortunatamente vinta dal numero 1 delle Rondinelle che nel corso dell’emergenza sanitaria è passato dall’intransigenza verso la ripresa alla voglia di tornare in campo. Questi i suoi pensieri al Corriere dello Sport: “Diciassette giorni mi è stato addosso, quel bastardo, avevo perso gusto e olfatto. Febbre no, uno stato di malessere generale, niente di più. La ripresa del alcio? Inizialmente ero contrario a ripartire, non mi sembrava possibile. Quando mi sono reso conto che molti colleghi erano in grossissime difficoltà economiche, senza più un euro e dopo aver scontato anche l’ultima rata delle tv, quella che non hanno ancora incassato, ho capito che bisognava ricominciare. Ho detto ripartiamo pur sapendo che alla fine l’avrei preso in quel posto, io che ho i bilanci a posto, che non ho un debito con le banche, io che nel Brescia ho messo 45 milioni, se consideriamo il centro sportivo realizzato a mie spese. Adesso non ho alcuna intenzione di arrendermi, spero solo di essere trattato meglio dagli arbitri. Se retrocedo mi assumo le mie responsabilità, ci ho messo del mio”.