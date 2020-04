Cellino: "Togliamo due mesi di ingaggio ai calciatori e le giochiamo tutte? È una truffa"

"Sarebbe una truffa togliere due mesi di stipendi e costringere i ragazzi a giocare 25 partite in due mesi". Così Massimo Cellino, presidente del Brescia, parla della riduzione degli ingaggi ai microfoni di Radio24: "Il 90% dei calciatori sono persone perbene, glielo garantisco. Bisogna dar loro certezze, se finiamo il campionato gli spetta il 100% dello stipendio, se non finiamo lo stipendio gli sarà decurtato perché non si è giocato per cause forza maggiore, vi assicuro saranno i primi a mettersi le mani in tasca. Ma dobbiamo garantirgli che saranno calciatori anche l'anno prossimo, non cambiare versione ogni giorno".

Qui l'intervento integrale del patron del Brescia di oggi.