Celtic-Lazio, 60mila per l'Europa League. Utopia per la cultura italiana

Fonte: dall'inviato a Glasgow

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Celtic-Lazio come una partita di Champions League. Lo ha dichiarato Neil Lennon, tecnico degli scozzesi, a sottolineare il blasone dei biancocelesti. Lo ha confermato Simone Inzaghi, consapevole che l'atmosfera che i suoi si troveranno questa sera non sarà certo da Europa League. 60mila spettatori per una partita di Europa League, cosa che in Italia non si è mai vista e difficilmente si vedrà. Certamente non nella fase a gironi. E se ci consentite, anche più avanti.

Perché se dal 1999 un'italiana non vince il trofeo una volta chiamato Coppa UEFA un motivo ci sarà. "Questione di cultura" ha ammesso Simone Inzaghi che la prima del torneo contro il Rennes l'ha giocata con meno di 15mila spettatori. E nemmeno l'anno scorso le cose sono andate meglio, basti pensare alla sfida con l'Eintracht Francoforte quando i tifosi tedeschi erano la maggioranza. Questione di riforma, aggiungiamo noi: da quando la Champions è stata allargata fino alla quarta classificata del campionato, la Coppa UEFA poi Europa League è diventata una vera e propria Serie B europea. E tanto è stata trattata dai club, chi più chi meno. E di riflesso anche i tifosi snobbano la manifestazione.

Una situazione che coinvolge in generale quasi tutte le squadre, salvo qualche eccezione data dall'entusiasmo della prima volta o quasi: vedi l'Atalanta della prima stagione e il ritorno del Torino che ha riempito lo stadio per il preliminare contro il Wolverhampton. Chi aveva le carte in regola in questi anni per vincere non ha mai spinto in modo deciso, tantomeno è stato spinto dai tifosi: Napoli, ad esempio, riempì appena mezzo San Paolo per la semifinale di Europa League contro il Dnipro.

L'accesso diretto alla Champions League ha se non altro smosso qualcosa, specie nei club. Lo stesso Milinkovic-Savic ieri in conferenza stampa ha detto che l'Europa League può essere la carta per entrare nel gran ballo di Champions. Restano da convincere i tifosi.