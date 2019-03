© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luca Ceppitelli, difensore del Cagliari, parla così del suo ruolo in squadra e della prossima sfida alla Fiorentina, una gara che avrà un sapore particolare, nel ricordo di Astori: “Essere considerato il suo erede mi riempe il cuore d’orgoglio. Per me ha sempre avuto parole importanti. Lo ricordo come una persona trasparente e solare. Indossare la fascia da capitano implica grandi responsabilità. Conti, Dessena e Sau mi hanno insegnato i valori di questo club e di questa terra. Il mio obiettivo è trasmettere agli altri che la maglia del Cagliari va sudata a prescindere dal risultato finale“.

Fiorentina e futuro: “La Fiorentina è una squadra organizzata, non parlerei solo di Muriel. Ma se il Cagliari scende in campo consapevole dei suoi mezzi ce la giochiamo con tutti. Con la società abbiamo iniziato a parlare di rinnovo ma approfondiremo la questione a fine stagione. La Nazionale? Farne parte è un obiettivo personale. Magari presto sarò compagno di Cragno, Barella e Pavoletti“, le sue parole a L'Unione Sarda.