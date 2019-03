Cerruti: "Milan favorito per il 4° posto. Icardi, il rientro sia graduale"

Alberto Cerruti, opinionista di MC Sport, ha parlato così di Sampdoria-Milan e Inter-Lazio durante il "Live Show" di questa sera: "La Samp è un avversario difficile per tutti, soprattutto a Genova, e in questo momento può sfruttare anche la grande condizione di Quagliarella. Sarà una partita complicata per il Milan, che però ha superato un ostacolo altrettanto importante quando ha vinto a Bergamo. Domani vedremo se i rossoneri riscatteranno il ko del derby. In ogni caso questa sfida non decide niente in ottica quarto posto, mancheranno altre nove gare poi".

Sulla corsa al quarto posto: "Il Milan è in ventaggio sulla Roma negli scontri diretti, lo sarebbe anche sulla Lazio se vincesse la sfida di San Siro. Al di là dei meriti, i rossoneri hanno avuto la fortuna di vedere i giallorossi sbagliare la stagione. Il solo fatto che sia cambiato l'allenatore fa capire che a Roma è stato sbagliato tutto quest'anno".

Sul possibile ritorno di Icardi contro la Lazio: "Serve un rientro graduale. Immagino che contro la Lazio vada in panchina per poi entrare a gara in corso. Sarebbe più facile inserirlo con l'Inter in vantaggio. Anche in questo caso mi aspetto una partita dura per la truppa di Spalletti, difficile come quella del Milan a Genova".