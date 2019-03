Cerruti: "Verratti giocatore indiscutibile. Kean meglio di Balotelli"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista di MC Sport, ha parlato così nel Live Show all'intervallo di Italia-Liechtenstein: "Queste partite servono soprattutto per conoscere meglio i singoli e in questo senso Verratti sta dimostrando di essere tornato quel grande giocatore che il campionato italiano si è fatto sfuggire. Tra l'altro è uno dei quattro che aveva già giocato contro la Finlandia. Ha cercato e segnato un gol bellissimo. E' un titolare fisso e indiscutibile nel centrocampo dell'Italia".

Ci sta il paragone tra Sacchi e Mancini?

"Anche Prandelli ha sempre cercato di far giocar bene la Nazionale, anche Ventura. L'Italia di Ventura aveva iniziato benissimo e così quella di Prandelli che aveva cercato il gioco. Quindi accostare questa Nazionale che sta iniziando ora il suo percorso a quella di Sacchi è azzardato".

Che pensi di Kean?

"Abbiamo tutti voglia di trovare nuovi campioni e nuovi personaggi e quindi siamo sempre un po' frettolosi sui giudizi. Non è un esterno ma un centravanti vero. Ha grandi qualità, personalità e penso sia una promessa. Non sappiamo se sia un predestinato ma mi sembra molto meglio di Balotelli e lo vedo più sereno e tranquillo. Fa bene a rimanere alla Juventus anche se non è un titolare".

Che pensi dei nuovi sviluppi sul nuovo stadio di Milano?

"Ho visto più di 500 partite a San Siro e sono contrario all'idea che quello stadio non sia più la casa del calcio. Si dovrebbe ristrutturare San Siro com'è stato fatto al Bernabeu. Lasciare San Siro per fare un altro stadio che dovrebbero comunque condividere Milan e Inter sarebbe un controsenso e io sono contrario a questa idea".