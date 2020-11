Certi amori non finiscono: l'Inter è pronta a tornare su Giroud a gennaio

Un nome seguito, trattato, cercato. Vicino, vicinissimo, salvo poi sfumare. C'era pure la Lazio ma anche e soprattutto l'Inter con Antonio Conte che vorrebbe ritrovare un suo vecchio giocatore come Olivier Giroud. Vecchio inteso come passato insieme ma pure come carta d'identità calcistica, considerate le trentaquattro primavere della punta di Chambery. L'ariete francese è in rotta con Frank Lampard e non rinnoverà il contratto in scadenza nell'estate del 2021. Per questo resta con forza nel mirino, dopo esser stato pure in quello della Juventus in estate.