Champions, è il giorno del sorteggio: novità e ritorni. Tre esordienti assolute

Le esordienti assolute sono ben tre. Oggi si celebrerà il sorteggio per la fase a gironi di Champions League: una prima volta per Krasnodar e Midtjylland, mai arrivate nella loro (in entrambi i casi breve) storia sino a questo stadio della competizione. Con loro, anche il Rennes, qualificatosi terzo nell'ultima Ligue 1. Seconda esperienza per gli ungheresi del Ferencvaros, che in Coppa dei Campioni sono arrivati fino ai quarti di finale negli anni d'oro, ma l'ultima (e unica) Champions League l'hanno giocata nel 1995/1996. Affronterà i gironi per la sesta volta nella sua storia la Lokomotiv Mosca, ultima apparizione nel 2003. A proposito di ritorni, c'è spazio anche per la Lazio, che approda alla fase a gironi per la seconda volta nell'era Lotito: l'ultima nella stagione 2007/2008.