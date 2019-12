© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il gruppo C di Champions League ha una squadra guà qualificata come prima in classifica, ossia il Manchester City. Un verdetto che non può fare piacere all'Atalanta, alla quale potrebbe addirittura non bastare un'eventuale successo a Kharkiv contro lo Shakhtar Donetsk. Questo perché se la Dinamo dovesse vincere in casa contro il demotivato City sarebbero i croati ad andare agli ottavi di finale. Ci sono due possibilità che due squadre su tre arrivino a pari punti: in caso Shakhtar e Dinamo chiudessero a quota 6 (quindi Atalanta vincente a Kharkiv e agli ottavi di Champions) sarebbero gli ucraini ad andare in Europa League e i croati eliminati. In caso Dinamo e Atalanta chiudessero a pari punti (quindi pari degli uomini di Gasperini con lo Shakhtar che va agli ottavi) gli orobici sarebbero fuori da tutto pagando caro il ko della partita d'esordio al "Maksimir" per 4-0 che permette alla squadra di Bjelica di essere in vantaggio negli scontri diretti (il ritorno a San Siro finì 2-0 per i nerazzurri).

Programma

DINAMO ZAGABRIA-MANCHESTER CITY domani ore 18.55

SHAKHTAR-ATALANTA domani ore 18.55

Classifica

MANCHESTER CITY 11

SHAKHTAR 6

DINAMO 5

ATALANTA 4