L'Atalanta celebra la prima vittoria in Champions League e crede ancora nella qualificazione. Il successo contro la Dinamo Zagabria riapre scenari inimmaginabili dopo le prime tre giornate nel gruppo C. Ma la qualificazione non dipende dagli orobici, che come condicio sine qua non devono vincere a Kharkiv contro lo Shakhtar. E poi devono sperare che la Dinamo Zagabria non batta il Manchester City. E con gli inglesi che questa sera hanno sigillato il primo posto e andranno in Croazia senza obiettivi ci sarà da stare attenti. In caso Atalanta e Dinamo finissero a pari punti i nerazzurri andrebbero a casa, in virtù degli scontri diretti che premiano la squadra di Bjelica.

MANCHESTER CITY-SHAKHTAR 1-1 - 56' Gundogan (M), 59' Solomon (S)

ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA 2-0 - 27' Muriel rig., 47' Gomez

Classifica:

MANCHESTER CITY 11

SHAKHTAR DONETSK 6

DINAMO ZAGABRIA 5

ATALANTA 4