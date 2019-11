Il girone E di Champions League ha un nuovo padrone, è il Liverpool campione d'Eiropa in carica. I reds soffrono contro il Genk ma grazie a Oxlade-Chamberlain portano a casa i tre punti. Al Napoli serviva vincere per assicurarsi la qualificazione, rimandata al 27 novembre ad "Anfield". A entrambe basterebbe un pareggio o addirittura una sconfitta purché il Salisburgo non batta il Genk in Belgio.

NAPOLI-SALISBURGO 1-1 - 11' Haaland rig. (S), 44' Lozano (N)

LIVERPOOL-GENK 2-1 - 14' Wijnaldum (L), 41' Samatta (G), 53' Oxlade-Chamberlain (L)

Classifica

Liverpool 9

Napoli 8

Salisburgo 4

Genk 1