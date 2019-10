Champions, gruppo H: Ajax a punteggio pieno. Chelsea corsaro

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'Ajax vince anche sul campo del Ajax e si porta in testa al girone a punteggio pieno: 3-0 il punteggio finale in favore del club Olandese. Primo successo per il Chelsea, con i Blues vittoriosi sul campo del Lille. Con questa vittoria il Chelsea si porta a quota tre punti nel girone, gli stessi del Valencia.

Lille-Chelsea 1-2: 22' Abraham (C), 33' Osimhen (L), 67' Willian (C)

Valencia-Ajax 0-3: 8' Ziyech, 34' Promes, 67' van de Beek

Classifica

Ajax 6

Chelsea 3

Valencia 3

Lille 0