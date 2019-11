Champions, i parziali: uno-due del Salisburgo a Genk. Barça ok

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di seguito i parziali delle partite delle 21 di Champions League. Spicca il vantaggio del Napoli a Liverpool con i partenopei che in questo momento sarebbero primi ma soprattutto qualificati. Inter beffata a Praga: Lautaro porta in vantaggio i suoi, Lukaku raddoppia ma interviene il VAR che porta all'annullamento del gol e all'assegnazione del rigore allo Slavia. Il Barcellona fa il suo sul Dortmund e in questo momento è certo del primo posto nel girone. Benfica ancora vivo, avanti a Lipsia e in corsa in un girone che vede quattro squadre raccolte in un fazzoletto di tre punti. Infine, l'Ajax apre subito le danze a Lille e si trova al comando del suo gruppo, con Valencia e Chelsea che hanno pareggiato la sfida delle 18.55:

LIVERPOOL-NAPOLI 0-1 - 21' Mertens

GENK-SALISBURGO 0-2 - 43' Daka, 45' Minamino.

LIPSIA-BENFICA 0-1 - 20' Pizzi

BARCELLONA-BORUSSIA DORTMUND 2-0 - 29' Suarez, 33' Messi

SLAVIA PRAGA-INTER 1-1 - 19' Lautaro (I), 37' Soucek rig. (S)

LILLE-AJAX 0-1 - 2' Ziyech