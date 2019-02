Champions, il miglior 11 della settimana: ci sono Dzeko e Zaniolo

La UEFA ha diramato il miglior undici della due giorni di Champions. Nella formazione presenti due calciatori della Roma che martedì sera ha battuto 2-1 il Porto: si tratta del centravanti Edin Dzeko e del centrocampista Nicolò Zaniolo. La squadra maggiormente rappresentata è il Tottenham con ben cinque tesserati. In basso il grafico.

And here's the players you should have picked this week! 😉#UCLfantasy pic.twitter.com/NGlg7oaK24

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 14 febbraio 2019