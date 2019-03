Champions League, ai quarti ben quattro inglesi. La Juve per la Serie A

Dominio inglese ai quarti di finale di Champions League, che venerdì l'urna di Nyon sorteggerà in virtù dei verdetti scaturiti dalle gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il Barcellona evita una storica disfatta per la Spagna, che ha perso per strada Valencia (già ai gironi), Real Madrid e Atletico Madrid, mentre la Juventus tiene alto il tricolore italiano. L'Ajax riporta in alto l'Eredivisie olandese, mentre il Porto è sicuramente una sorpresa tra le otto squadre al top d'Europa. Poi il il ritorno in grande stile del calcio inglese: Tottenham, che ha escluso il Borussia Dortmund, Manchester United e City, chiude il poker il Liverpool, stasera in grado di espugnare Monaco di Baviera. Di seguito il riepilogo degli ottavi di finale, in evidenza le qualificate agli ottavi:

5 marzo 2019

Borussia Dortmund-Tottenham 0-1 (andata 0-3)

Real Madrid-Ajax 1-4 (andata 2-1)

6 marzo 2019

PSG-Manchester United 1-3 (andata 2-0)

Porto-Roma 3-1 dts (andata 1-2)

12 marzo 2019

Juventus-Atletico Madrid 3-0 (andata 0-2)

Manchester City-Schalke 04 7-0 (andata 3-2)

13 marzo 2019

Barcellona-Lione 5-1 (andata 0-0)

Bayern Monaco-Liverpool 1-3 (andata 0-0)