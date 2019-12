Champions League, gruppo D: Juve senza problemi, Atletico secondo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il girone D della Champions si è chiuso con la Juventus al primo posto con 16 punti: nessun problema per i bianconeri che hanno vinto 5 partite su sei pareggiandone una, quella in casa dell'Atletico Madrid dove peraltro avevano chiuso il primo tempo in vantaggio 2-0. Facili le vittorie in casa e in trasferta contro il Bayer Leverkusen, in rimonta quella a Torino contro la Lokomotiv (2-1) con doppietta di Dybala mentre a Mosca la vittoria (sempre 2-1) arrivò al 93' con gol di Douglas Costa. L'Atletico Madrid (sconfitto dai bianconeri 1-0 allo Stadium) si è piazzato al secondo posto con 10 punti, terzo il Bayer Leverkusen con 6 punti, ultima la Lokomotiv con 3.

Gruppo D

Juventus 16

Atletico Madrid 10

Bayer Leverkusen 6

Lokomotiv Mosca 3

1ª giornata

Atletico Madrid - Juve 2-2

Bayer Leverkusen - Lokomotiv Mosca 1-2

2ª giornata

Juve - Bayer Leverkusen 3-0

Lokomotiv Mosca- Atl. Madrid 0-2

3ª giornata

Juve - Lokomotiv Mosca 2-1

Atletico Madrid - Bayer 1-0

4ª giornata

Lokomotiv Mosca - Juve 1-2

Bayer - Atletico Madrid 2-1

5ª giornata

Juve - Atletico Madrid 1-0

Lokomotiv Mosca - Bayer 0-2

6ª giornata

Bayer - Juve 0-2

Atletico Madrid - Lokomotiv Mosca 2-0