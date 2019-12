Champions League, Gruppo E: un ottimo Napoli chiude 2° dopo i campioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il girone E di Champions League ha visto protagonisti i campioni in carica del Liverpool e il Napoli che nonostante un rendimento negativo in campionato, in Europa ha mostrato la migliore versione di sé. E' riuscito a dire la sua anche il Salisburgo del giovane talento Haaland che ha chiuso al terzo posto dopo aver dato filo da torcere a chiunque. La Champions League del Napoli è iniziata nel migliore dei modi: con la vittoria per 2-0 contro i campioni d'Europa di Klopp che sono inciampati al San Paolo ma poi hanno conquistato tre vittorie di fila contro il Salisburgo e due volte contro il Genk tra andata e ritorno prima di tornare a pareggiare ad Anfield contro gli azzurri. Il primo posto è stato in ballo fino all'ultimo ma alla fine l'ha spuntata il Liverpool, vittorioso per 2-0 in casa del Salisburgo mentre il Napoli, secondo, ha rifilato un poker al Genk ma proprio contro gli austriaci non è andato oltre l'1-1 in casa. Al terzo posto ha chiuso il Salisburgo che è sceso dunque in Europa League mentre il Genk è finito ultimo con appena un punto conquistato in sei gare.

GRUPPO E

Liverpool 13

Napoli 12

Salisburgo 7

Genk 1

1ª giornata

Napoli-Liverpool 2-0

Salisburgo-Genk 6-2

2ª giornata

Liverpool-Salisburgo 4-3

Genk-Napoli 0-0

3ª giornata

Genk-Liverpool 1-4

Salisburgo-Napoli 2-3

4ª giornata

Liverpool-Genk 2-1

Napoli-Salisburgo 1-1

5ª giornata

Liverpool-Napoli 1-1

Genk-Salisburgo 1-4

6ª giornata

Napoli-Genk 4-0

Salisburgo-Liverpool 0-2