Champions League, gruppo G: il più in bilico, 4 punti tra prima e ultima

© foto di Federico Gaetano

Assieme all'H, il gruppo G di Champions League è stato il più combattuto all'interno della fase a gironi nella massima competizione europea per club. Ancor di più dell'altro citato, visto che nel caso qui preso in questione sono stati appena quattro i punti di scarto tra la prima classificata, il Lipsia a quota 11, e i russi dello Zenit San Pietroburgo, arrivati all'ultimo posto con ben 7 punti, dopo essere scavalcati dalla concorrenza solamente negli ultimi novanta minuti. All'ultimo turno solo il Benfica non poteva più sperare nel passaggio del turno, anche se la brillante vittoria interna ha permesso ai lusitani comunque di strappare almeno il pass per l'Europa League, mentre è stato il Lione, prossimo avversario della Juventus agli ottavi, ad aggiudicarsi la seconda piazza.

I risultati del gruppo G di UEFA Champions League

1^ giornata

Benfica - Lipsia 1-2

Lione - Zenit 1-1

2^ giornata

Lipsia - Lione 0-2

Zenit - Benfica 3-1

3^ giornata

Benfica - Lione 2-1

Lipsia - Zenit 2-1

4^ giornata

Lione - Benfica 3-1

Zenit - Lipsia 0-2

5^ giornata

Lipsia - Benfica 2-2

Zenit - Lione 2-0

6^ giornata

Benfica - Zenit 3-0

Lione - Lipsia 2-2

La classifica finale

Lipsia 11

Lione 8

Benfica 7

Zenit 7