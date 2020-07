Champions League, il programma degli ottavi di finale ancora da disputare

Quattro squadre qualificate, quattro sfide da disputare per definire il quadro completo delle partecipanti alla Final-Eight di Lisbona. Atalanta, Atletico Madrid, Lipsia e Paris Saint-Germain hanno già staccato il pass per i quarti, mentre Bayern Monaco e Manchester City riprenderanno dal successo conquistato in trasferta all'andata. Più difficile il compito per Juventus e Napoli: i bianconeri sono chiamati a rimontare lo 0-1 subito in Francia, mentre gli azzurri devono gestire il pareggio del San Paolo contro Messi e soci.

Partite da disputare

Bayern Monaco-Chelsea (andata 3-0)

Barcellona-Napoli (and. 1-1)

Manchester City-Real Madrid (and. 2-1)

Juventus-Lione (and. 0-1)