Champions League, Kimmich regala la vittoria al Bayern. Altro pareggio per l'Inter

La seconda vittoria in due gare avvicina il Bayer Monaco alla qualificazione agli ottavi di Champions, mentre l'Inter impatta ancora e nonostante i miglioramenti difensivi non riesce ad avere la meglio sullo Shakthar Donetsk in Ucraina. Ora per i nerazzurri di Conte la doppia sfida al Real Madrid, decisiva per la qualificazione agli ottavi della manifestazione. Alle 21 in campo l'Atalanta e tutte le altre squadre impegnate stasera, il programma:

2^ giornata fase a gironi di Champions League

Lokomotiv Mosca-Bayern Monaco 1-2

(13' Goretzka (B), 70' Miranchuk (L), 79' Kimmich (B))

Shakthar Donetsk-Inter 0-0

21.00 Atalanta-Ajax

21.00 Atletico Madrid-RB Salisburgo

21.00 Porto-Olympiacos

21.00 Liverpool-Midtjylland

21.00 Olimpique Marsiglia-Manchester City

21.00 Borussia Monchengladbach-Real Madrid