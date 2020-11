Champions, si riparte. Gruppo D: Dea ad Anfield. Ajax, 31 gol nelle ultime 5 di campionato

Come il City, anche il Liverpool di Jurgen Klopp questa sera potrebbe festeggiare il passaggio matematico agli ottavi di finale in caso di successo contro l'Atalanta. I Reds, dovessero portare a casa i 3 punti, non dipenderebbero neanche dal risultato di Ajax-Midtjylland. Una gara che invece guarderà con attenzione l'Atalanta: un successo a Anfield rilancerebbe a prescindere le ambizioni di passaggio del turno degli uomini di Gasperini, con la speranza che comunque i danesi (ancora fermi a 0) riescano in qualche modo a fermare la corsa dell'Ajax. Un non successo dei Lancieri sarebbe un buon risultato per la Dea in ottica qualificazione.

Reds con qualche problema di formazione, Ajax in forma smagliante - Jurgen Klopp ha diversi dubbi e problemi di formazione. A cominciare dalla difesa, che potrebbe vedere una profonda rivoluzione rispetto al solito complici le assenze di Van Dijk e Alexander-Arnold. Previsto turnover anche in attacco, col rientro di Salah e la possibile presenza di Origi e Minamino. Il Liverpool nonostante gli intoppi arriva in buona forma, dopo il pareggio col City e il bel successo contro il Leicester in Premier.

Chi sta decisamente bene è l'Ajax. Gli olandesi sono una vera e propria macchina da gol. Gli ultimi 5 successi filati in campionato sono arrivati con risultati abbaglianti: 5-1, 13-0, 5-2, 3-0, 5-0, per un totale di 31 gol fatti e 3 subiti in 450'. Dall'altra parte il Midtjylland che nonostante gli sfavori del pronostico proverà a far valere una buona condizione fisica, come dimostrano i recenti successi contro Copenaghen e Aarhus in campionato e Koge in Coppa.

Classifica

Liverpool 9

Ajax 4

Atalanta 4

Midtjylland 0