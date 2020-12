Champions, si riparte. Gruppo D: l'Atalanta può anche perdere, il Liverpool senza turnover

vedi letture

Una vittoria dell'Atalanta, al Gewiss Stadium, non chiuderebbe il discorso qualificazione contro un Ajax appaiato a quota sette in classifica. La vittoria di sette giorni fa ad Anfield ha mantenuto aperta la situazione, migliorandola ma non dando uno svincolo decisivo, considerando che il Midtjylland non ha avuto grande resistenza. Così vincere con i danesi, nella sfida di questa sera, servirebbe più per il morale (e per le casse del club, visto che i Percassi guadagnerebbero 2,7 milioni di euro).

Dall'altra parte al Liverpool basta un punto per chiudere in testa il girone con Klopp che difficilmente lascerà molto spazio al turnover come fatto una settimana fa nel ritorno contro l'Atalanta. I Reds, anche in caso di sconfitta, avrebbero un altro match point contro il Midtjylland, quindi appare molto complicato che possano perdere una qualificazione oramai quasi raggiunta.

Le partite di stasera

Atalanta-Midtjylland

Liverpool-Ajax

Classifica

Liverpool 9

Ajax 7

Atalanta 7

Midtjylland 0