Champions, si riparte. Gruppo F: Zenit, ultima chiamata a Roma. Haaland arriva dal poker

La Lazio vuole i tre punti per far fuori dalla corsa per gli ottavi lo Zenit San Pietroburgo che vedrebbero poi ridotte ben più che al lumicino e alla matematica le chance di passaggio. In caso contrario, la Lazio dovrà comunque tifare per il Borussia Dortmund che può sì allungare ma terrebbe dietro i belgi del Brugge. E' un girone dove sembrano adesso esserci tre contendenti accreditate per due posti, anche se il valore dello Zenit non fa dormire comunque sonni tranquilli alle altre.

Le capoliste in casa E' però una giornata importante dove il Dortmund, che ha perso lo scontro diretto contro la Lazio, può vincere tra le mura amiche contro il Brugge. I tedeschi vengono dal 5-2 sul campo dell'Herta col poker di Haaland e prima della sosta avevano perso per 3-2 in casa col Bayern. La Lazio troverà invece uno Zenit che si è ripreso e che sta anche soffrendo le nuove regole del calcio russo che costringono di fatto Semak a 'spremere' gli stranieri tra Lega e Champions. Nell'ultima, 2-2 a Grozny, l'ultimo trend ha fatto anche perdere la vetta del campionato appannaggio del CSKA Mosca per un punto.

Classifica

Borussia Dormtund 6

Lazio 5

Club Brugge 4

Zenit San Pietroburgo 1