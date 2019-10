Champions, stasera in campo dal Gruppo A al D: il Real rischia grosso

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Torna la Champions League. Stasera in campo otto partite valide per la terza giornata della fase a gironi, tra cui l'Atalanta, che sfida la capolista Manchester City, e la Juventus, impegnata in casa contro la Lokomotiv Mosca. Rischia grosso il Real Madrid, che in caso di risultato negativo contro il Galatasaray resterebbe con un solo punto in classifica al giro di boa. Di seguito il programma e le classifiche prima del fischio d'inizio.

Gruppo A

21.00 - Club Brugge Paris Saint-Germain

21.00 - Galatasaray-Real Madrid

La classifica dopo 2 turni - PSG 6; Club Brugge 2; Galatasaray 1; Real Madrid 1.

Gruppo B

21.00 - Olympiacos-Bayern Monaco

21.00 - Tottenham-Stella Rossa

La classifica dopo 2 turni - Bayern Monaco 6; Stella Rossa 3; Olympiacos 1, Tottenham 1.

Gruppo C

18.55 - Shakhtar Donetsk-Dinamo Zagabria

21.00 - Manchester City-Atalanta

La classifica dopo 2 turni - Manchester City 6; Dinamo Zagabria 3; Shakhtar Donetsk 3; Atalant 0

Gruppo D

18.55 - Atletico Madrid-Bayer Leverkusen

21.00 - Juventus-Lokomotiv-Mosca

La classifica dopo 2 turni - Juventus 4; Atletico Madrid 4; Lokomotiv Mosca 3; Bayer Leverkusen 0.