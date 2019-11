Che bel Milan allo Stadium! Ma al 45esimo contro la Juve è solo 0-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un primo tempo giocato a viso aperto. Un Milan volenteroso e ben messo in campo contro una Juventus che fino a questo momento s'è limitata a qualche strappo. Un paio di lampi, senza strafare. All'Allianz Stadium s'è conclusa 0-0 la prima frazione tra la squadra di Sarri e quella di Pioli, un risultato che va stretto ai rossoneri che hanno avuto fin qui il doppio delle palle gol rispetto a quelle costruite dai padroni di casa.

Le due occasioni della Juventus - La squadra di Sarri s'è resa pericolosa dalle parti di Donnarumma in due circostanze. Al 14esimo, il portiere del Milan è intervenuto con una parata alla Garella su un tiro di Higuain da posizione ravvicinata ma defilata. Impreciso invece alla mezz'ora Federico Bernardeschi, fin qui poco brillante: il tiro del numero 33 bianconero da buona posizione è finito di poco sopra la traversa.

Le quattro occasioni del Milan - Poco cattivo Piatek in questo avvio di partita. Dopo 17 minuti, su uno splendido suggerimento di Suso, il centravanti polacco s'è trovato tutto solo in area ma il suo colpo di testa è finito fuori dallo specchio della porta di almeno due metri. Al 24esimo a chiamare in causa Szczesny ci ha pensato Paquetà, al termine della più bella azione di questa prima frazione. Bennacer e Conti hanno collezionato il colpo di testa del brasiliano, deviato fuori dallo specchio della porta da un intervento plastico del portiere polacco. Nel finale di frazione il numero uno bianconero è stato protagonista in altre due circostanze: prima da Theo Hernandez, poi da Piatek. Ma all'intervallo è 0-0.

Clicca qui per la diretta testuale di Juventus-Milan