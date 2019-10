Chelsea, ag. Jorginho: "Tornare in Serie A? Tutto è possibile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Chelsea Jorginho, reduce dal gol su rigore con la maglia dell’Italia contro la Grecia, è stato accostato nei mesi scorsi alla Juventus. Ai microfoni di Radio Sportiva, il suo agente Joao Santos ha parlato così dell’ipotesi di un ritorno in Serie A dell’azzurro: “Giocare nel Chelsea lo aiuta molto - ha esordito -, perché è un calcio molto intenso e ha imparato tanti con Sarri e adesso con Lampard. Ritorno in Italia? Nel calcio tutto è possibile, la voglia di tornare c'è sempre. Con l'esperienza acquisita in Premier potrebbe dare un grande contributo in A. Può giocare in 2-3 squadre italiane che lottano per lo Scudetto".