Chelsea-Arsenal, effetto domino se vincono i blues: Lione spera

Chelsea-Arsenal sarà decisiva per gli equilibri delle prossime coppe europee. In caso di successo dei blues si scatenerebbe un effetto domino dal quale ne beneficierebbe soprattutto il Lione, terzo classificato in Ligue 1, che eviterebbe i playoff accedendo direttamente alla fase a gironi.

BASAKSEHIR E LASK SALTANO UN TURNO Verrebbe modificato di conseguenza il sistema di qualificazione: al terzo turno preliminare, anziché cinque squadre piazzate nei campionati europei ve ne saranno sei: al posto dei francesi ci saranno Basaksehir e LASK Linz, che si vanno ad aggiungere a Krasnodar, Porto, Brugge e Dinamo Kiev. Al secondo turno preliminare rimarranno quattro squadre piazzate: Basilea, Viktoria Plzen, PSV Eindhoven e Olympiacos.