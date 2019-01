Chelsea, Callum Wilson è l'alternativa a Higuain: pronti 55 mln

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Chelsea prepara il piano B qualora non dovesse andare in porto l'affare Higuain. Il Pipita resta l'obiettivo numero uno di Maurizio Sarri, ma prenderlo a gennaio non sarà affatto facile. Per questo, come riporta Sky Sports, i Blues sono pronti a virare su Callum Wilson, attaccante classe '92 del Bournemouth: il Chelsea è pronto a mettere sul piatto 55 milioni di euro per la punta.