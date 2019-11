© foto di Imago/Image Sport

Come si legge sulle pagine de L'Equipe Olivier Giroud non è felice dello scarso utilizzo da parte di Lampard in questa prima parte di stagione. L'attaccante francese, titolare solo una volta in questo campionato con il Chelsea, vuole un incontro con il club per chiedere garanzie per il futuro, altrimenti a gennaio chiederà la cessione. Ricordiamo che sull'attaccante c'è l'interesse dell'Inter.