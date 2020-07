Chi al posto di De Ligt e Dybala? Sarri: "Rugani e Higuain le soluzioni più scontate..."

Chi giocherà al posto degli squalificati De Ligt e Dybala? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Maurizio Sarri. Questa la risposta del tecnico della Juventus alla vigilia della sfida contro il Milan: "Non abbiamo deciso niente, le soluzioni più scontate sembrerebbero Rugani e Higuain. Tutti parlano della nostra rosa larga, ma nell'ultima gara c'erano 21 convocati con tre portieri e alcuni giovani. Chiellini e Alex Sandro hanno fatto ieri una prima fetta di allenamento con gli altri, ma da questo a essere in condizione per fare una partita c'è ancora differenza. Vediamo anche oggi le reazioni e poi decidiamo".

