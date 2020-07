Chi cambierà tecnico a fine stagione? Repubblica: Giampaolo al Torino e Liverani al Cagliari

Tra le 18 squadre già certe di partecipare alla Serie A 2020/21, solo due dovrebbero cambiare allenatore. 'Repubblica' oggi in edicola conferma quanto detto nella giornata di ieri, ovvero che 15 società hanno già le idee e aggiunge che anche l'Udinese è intenzionata a confermare Gotti.

In attesa di capire la terza neopromossa, e chi si salverà tra Lecce e Genoa, solo due i club che per la prossima stagione vorrebbero cambiare tecnico: Torino e Cagliari. Per i granata in pole c'è Marco Giampaolo mentre la società sarda ha già un accordo di massima con Fabio Liverani per le prossime due stagioni.