Il borsino degli allenatori in vista della Serie A 2020/21: 15 club hanno già le idee chiare

Altre due conferme, una dopo l'altra, arrivate nelle ultime ore. Con due campionati così ravvicinati sono pochissimi i club che cambieranno tecnico tra la fine di questa stagione e l'inizio di quella successiva. Nelle ultime ore Massimo Ferrero ha dichiarato che Claudio Ranieri al 100% siederà sulla panchina della Samp il prossimo anno forte di un altro anno di contratto. Ben più sorprendente la conferma di Giuseppe Iachini: dopo tanti sondaggi esplorativi, il club viola ha deciso di andare avanti con lui, una conferma arrivata all'indomani del sonoro successo conquistato contro il Bologna.

Nicola e Liverani, molto dipende dalla salvezza - A conti fatti, 14 club che parteciperanno alla prossima Serie A hanno già sciolto le riserve sul prossimo allenatore, confermando quello di questa stagione. Piccolo asterisco solo su D'Aversa e Fonseca, un 10% dettato dal fatto che entrambi i club (molto più avanti il Parma) sono al centro di trattative per il passaggio delle quote.

Trattative che, dovessero concretizzarsi in tempi brevi, potrebbero aprire a scenari inaspettati. Poi solo grandi conferme: da Gasperini a Gattuso, da Inzaghi a Sarri, da Conte a Pioli, passando per Juric, De Zerbi e non solo. Tra le retrocesse, probabile conferma in B per Diego Lopez, mentre Di Biagio è destinato a salutare la SPAL. Lecce e Genoa decideranno solo dopo l'ultima decisiva giornata che decreterà chi resterà in Serie A e chi scenderà in cadetteria. Via della continuità anche per le neopromosse: a Benevento resterà Filippo Inzaghi, a Crotone avanti con Giovanni Stroppa.

Ecco il borsino di TMW

Atalanta - Gian Piero Gasperini 100%

Bologna - Sinisa Mihajlovic 100%

Brescia - Diego Lopez 80%

Cagliari - Walter Zenga 30%

Fiorentina - Giuseppe Iachini 100%

Genoa - Davide Nicola 50%

Inter - Antonio Conte 100%

Juventus - Maurizio Sarri 100%

Lazio - Simone Inzaghi 100%

Lecce - Fabio Liverani 50%

Milan - Stefano Pioli 100%

Napoli - Gennaro Gattuso 100%

Parma - Roberto D'Aversa 90%

Roma - Paulo Fonseca 90%

Sampdoria - Claudio Ranieri 100%

Sassuolo - Roberto De Zerbi 100%

SPAL - Luigi Di Biagio 1%

Torino - Moreno Longo 10%

Udinese - Luca Gotti 50%

Verona - Ivan Juric 100%

Benevento - Filippo Inzaghi 100%

Crotone - Giovanni Stroppa 100%