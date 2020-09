Chi è il più pronto fra i nuovi? Pirlo: "Kulusevski e Pellegrini. Ad Arthur serve tempo"

Fra i nuovi acquisti, qual è quello più pronto per giocare dall'inizio? Una domanda a cui il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha dato una risposta in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria: "Kulusevski e Pellegrini conoscono il campionato quindi sono più avanti. Arthur viene dalla Liga quindi ha bisogno di più tempo per ambientarsi bene e conoscere meglio sia gli allenamenti che il campionato, non siamo però qui per dare giudizi affrettati. Sono a disposizione come gli altri".

