Chi è Pierre Kalulu: il terzino destro che ha rifiutato il rinnovo con l'OL e ha detto sì al Milan

Ruolo naturale: terzino destro. Pierre Kalulu, difensore francese classe 2000, è però in grado di ricoprire altri ruoli della difesa. Nell'ottavo di Youth League vinto contro l'Atalanta ai calci di rigore ha giocato al centro, con la fascia da capitano al braccio. Non ha ancora esordito in Ligue 1 - una panchina contro l'Amiens in questa stagione -, ma in carriera ha collezionato ben 16 presenze nella competizione giovanile europea. Kalulu è già nel giro delle nazionali giovanili francesi: complessivamente ha collezionato 20 presenze con la selezione Blues.

Rinnovo rifiutato - Il calciatore, 20 anni il 5 giugno scorso, ha rifiutato il rinnovo con l'Olympique Lione, squadra in cui è cresciuto. Alto 184 centimetri, il piede preferito è il destro: abile nel gioco aereo, potrebbe essere un ottimo innesto per la compagine rossonera. Il giocatore potrebbe arrivare a Milano già nei prossimi giorni ed effettuare le visite mediche lunedì. Kalulu non è l'unico calciatore in famiglia: il fratello Aldo gioca nello Swansea, mentre Gédéon è passato all'Ajaccio nella scorsa stagione.

