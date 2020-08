Chi è stato il giocatore rivelazione del campionato? Le scelte della redazione di TMW

Luca Bargellini: Sofyan Amrabat. L'Hellas con lui pesca un vero e proprio jolly. Alla prima stagione in A si dimostra subito decisivo per lo splendido campionato degli scaligeri. La Fiorentina ci vede lungo e lo porta a casa con sei mesi d'anticipo.

Simone Bernabei: Gaetano Castrovilli. In estate sembrava quasi un esubero, uno dei tanti giovani destinati all'ennesimo prestito. La Fiorentina invece ci ha puntato e ha regalato anche alla Nazionale un centrocampista atipico, con visione di gioco e straordinaria qualità nel dribblig

Tommaso Bonan: Dejan Kulusevski. Impatto devastante al primo anno in A. Ha fatto parlare di sé con i numeri in campo, lo facciamo anche noi adesso: 20 anni, 10 gol, 8 assist, voti altissimi. Non a caso, già della Juventus.

Ivan Cardia: Dejan Kulusevski. Da anni si diceva un gran bene di lui. Che la sua prima stagione nel massimo campionato potesse essere così, da fenomeno vero, non lo avrebbe immaginato davvero nessuno. Ha i numeri del campione vero.

Marco Conterio: Sofyan Amrabat. Arrivato in sordina dal Belgio, il ventitreenne marocchino è stato per distacco il leader della mediana del Verona. Vale ogni singolo euro speso dalla Fiorentina.

Raimondo De Magistris: Dejan Kulusevski. Centrocampista totale, vede il gioco prima degli altri e sente la porta come un vero 9. Al suo primo anno in Serie A, in una realtà della media borghesia della Serie A come Parma, ha realizzato 10 gol e fornito nove assist. Ora andrà alla Juve, e ha tutto per diventare un titolare bianconero.

Lorenzo Di Benedetto: Dejan Kulusevski. Arrivato a Parma in punta di piedi ha subito fatto vedere grandissime cose. In doppia cifra con i gol, conditi da otto assist, tanto che la Juventus non se lo è fatto scappare, acquistandolo a gennaio. Stagione da incorniciare per il 44 del Parma.

Giacomo Iacobellis: Dejan Kulusevski. La scuola Atalanta non si smentisce mai: un altro talento puro, pescato all'estero, formato e già consacratosi nel grande calcio. È un classe 2000, ma alla sua prima stagione in Serie A ha già dimostrato di valere la Juve.

Pietro Lazzerini: Dejan Kulusevski. Ha iniziato la stagione con le frasi di Gasperini sulla sua titolarità mancata all’Atalanta e l’ha smentito a suo di gol e giocate. Ora si godrà la Juventus, con la speranza di non risultare un altro giovane di passaggio ma magari un nuovo Dybala.

Simone Lorini: Dejan Kulusevski. Chi indica un altro nome ha visto un altro campionato: da esordiente in Serie A ha letteralmente trascinato il Parma all'undicesimo posto in classifica. Un predestinato, chi a gennaio ha preferito puntare su nomi più altisonanti se ne pentirà e molto.

Andrea Losapio: Dejan Kulusevski. Il miglior 2000 del campionato, trascinatore nella stagione del Parma dopo avere vinto lo scorso campionato Primavera. E venduto per 35 milioni più bonus già a gennaio.

Claudia Marrone: Francesco Caputo. Superata quota 20 gol, sfiora il sogno Europa e si conferma leader imprescindibile di una squadra dopo l'ottimo anno a Empoli.

Lorenzo Marucci: Gaetano Castrovilli. Alla prima stagione in serie A mostra personalità e qualità guadagnandosi presto la convocazione in Nazionale.

Tommaso Maschio: Dejan Kulusevski. Nessuno si aspettava questo impatto con la Serie A. Gol, assist, giocate d'alta scuola che ne fanno il miglior U21 in Italia, forse anche in Europa.

Gaetano Mocciaro: Dejan Kulusevski. Primo vero campionato in Serie A dopo aver assaggiato il massimo torneo con la maglia dell'Atalanta. Raramente si è visto un impatto simile da parte di un esordiente, al punto da scatenare un'asta di mercato dopo pochi mesi. Il suo talento e la duttilità mostrata, se abbinata alla giusta testa possono portarlo a diventare un fuoriclasse.

Michele Pavese: Dejan Kulusevski. Rendimento costante, numeri da fuoriclasse assoluto. A ottobre non era più una sorpresa nel Parma di D'Aversa, a gennaio è diventato un giocatore della Juventus. Non ha ancora compiuto 21 anni ma è andato in doppia cifra alla sua prima stagione da titolare. E ha ancora margini di miglioramento.

Daniel Uccellieri: Sofyan Amrabat. Una grande intuizione di mercato del Verona. Un centrocampista totale, dotato di ottima tecnica e che lotta su ogni pallone per 90 minuti. Preso per una manciata di milioni, rivenduto a peso d'oro alla Fiorentina, che ha messo le mani su un potenziale campione.