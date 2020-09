Chi sarà il nuovo centravanti della Juventus? Giovanni Branchini: "A mio avviso Alvaro Morata"

Giovanni Branchini punta sul ritorno di Alvaro Morata alla Juventus. A suo avviso, il nuovo attaccante bianconero sarà il calciatore spagnolo: "Il centravanti della Juve? Non è nessuno di quelli che avete nominato - ha dichiarato l'esperto procuratore a 'Radio Deejay' -. Non è Kean, non è Suarez, non è Dzeko, non è Cavani. Kean è però un discorso a parte, anche di numeri. Credo che la Juve punterà sul ritorno di Morata".