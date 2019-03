© foto di Federico De Luca

Chi sono i 100 migliori calciatori visti in queste prime 28 giornate di Serie A? E' questo l'approfondimento che potrete leggere oggi sulle colonne di TMW. La classifica verrà stilata secondo i voti dati ai calciatori fino a questo momento, medie voto che delineeranno la classifica dal 100esimo al primo posto. Verranno presi in considerazione solo i calciatori che hanno preso il voto in più del 50% delle partite fino a questo momento andate in scena, quindi in 15 gare di Serie A. L'articolo con le prime 5 posizioni alle 13.00, il nome in cima alla classifica alle 19.15. Seguiteci!