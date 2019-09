© foto di Insidefoto/Image Sport

Fiorentina-Juventus, gara in programma per domani al Franchi, sarà una sfida anche tra Federico Chiesa e Federico Bernardeschi. La Gazzetta dello Sport parla di come i due debbano riconquistare le proprie squadre, anche se per motivi diversi: da una parte il viola, che in estate sarebbe potuto passare ai rivali salvo poi restare a Firenze, dall'altra il bianconero, che in questo inizio di stagione sta pagando l'abbondanza nella rosa di Sarri

In comune hanno avuto in passato la fiducia di Paulo Sousa che ha bloccato il trasferimento in prestito alla SPAL del primo e quello definitivo al Sassuolo del secondo. Bernardeschi, al contrario di Chiesa è diventato una riserva di lusso dopo esser stato un baluardo di Massimiliano Allegri, il viola non ha problemi di posto fisso, ma il corteggiamento dei bianconeri di quest'estate ha un po' scucito i rapporti con il mondo Fiorentina che lui, a partire da domani, vorrà già ricucire.