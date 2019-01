© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Furio Valcareggi, agente di Emanuele Giaccherini, intervistato da Radio Bruno Toscanache ha parlato delle possibilità passate di vederlo vestire la maglia della Fiorentina: "All'inizio lo scetticismo nel prenderlo era per la difficoltà nel rivenderlo dopo, a causa della sua età. Due volte siamo stati vicini alla Fiorentina, ma prima hanno preferito Benassi e poi anche Pioli chiedeva altri. Un anno Corvino mi chiamò il 29 agosto ma non si fece niente. Quando era al Cesena invece voleva prenderlo a parametro zero e mi chiamò per primo. Ma la Juve poi pagò e lo prese. Gol annullato domenica? Mi ha detto che tornare a centrocampo e poi vedersi annullare il gol è una sensazione bruttissima. Ma Pellissier pesta la linea e quindi è giusto così".