Il terzino del ChievoVerona Fabio Depaoli ha parlato così ai microfoni di DAZN, a pochi minuti dal match con il Parma: "Giochiamo con maggiore spensieratezza, sicuramente è più facile quando non hai pressione addosso. Giocare l'Europeo Under 21 in Italia? Per me sarebbe la cosa più bella".