Chievo, difficile sciogliere il nodo Giaccherini. SPAL e Brescia fredde

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Arena in edicola fa il punto della situazione di Emanuele Giaccherini in casa ChievoVerona. Il giocatore è uno dei nodi da sciogliere, ma l'altro ingaggio (circa 800mila euro fino al 2021) e la volontà del calciatore di non spalmare l'ingaggio rendono difficile la sua cessione. Il club veneto ha provato nuovamente a bussare alla porta della SPAL per sondare il terreno, ma non ha ricevuto risposte convincenti se non un apprezzamento di massima e la promessa di risentirsi più avanti nel mercato. Il giocatore piace anche al Brescia di Eugenio Corini, ma al momento non ci sono passi avanti, anzi i club sembrano prendere le distanze da un affare troppo oneroso.